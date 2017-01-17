Наиболее вероятен рост доллара в среднесрочной перспективе - БКС

К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро, констатирует аналитик БКС Оксана Холоденко. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также динамика сегмента FOREX. К 12:50 мск Brent торгуется в районе $56,4, прибавляя около 0,9%. Ближе к выходным в Вене планирует собраться комитет по контролю за исполнением сделки по сокращению нефтедобычи. А пока участники договоренностей придерживаются обозначенных планов. Страны, не вошедшие соглашение, например, Ливия, активно наращивают производство. Активизировались и американские сланцевики.

Сырьевой фактор поддерживает рубль, несмотря на обострившиеся риски ЕС. Во вторник премьер-министр Великобритании может объявить о жестком сценарии процедуры Brexit, предполагающем выход Британии из единого европейского рынка. Тереза Мэй намерена контролировать миграционные потоки, и это приоритетная задача.

Тем временем, на рынке FOREX доллар проседает против корзины валют: индекс DXY теряет около 0,5%. В целом картина укладывается в рамки коррекции после ралли прошлого года. Инвесторы ждут конкретики от Дональда Трампа. Пока фундаменталии складываются в пользу возобновления роста американской валюты в среднесрочном периоде, ибо ФРС настроена на повышение процентных ставок.

В последние недели пара USD/RUR (TOM) движется в рамках локального нисходящего канала. Ближайшее сопротивление по паре – 60 (верхняя граница фигуры). В случае закрепления ниже 59 USD/RUR может отправиться к 58,3-58.