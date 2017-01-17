Во второй половине дня ожидаем падения российских фондовых индексов на фоне роста геополитических рисков - Dukascopy Bank SA

"Во вторник, 17 января, котировки акций российских эмитентов находятся под давлением негативного внешнего фона, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - К середине сегодняшней торговой сессии российские индексы акций торгуются разнонаправленно. Так, если благодаря росту курса рубля относительно доллара на 57 копеек до 59,2950 руб./долл. индекс РТС поднимается на 0,6% до 1157,65 пункта, то индекс ММВБ теряет 0,6%, двигаясь вслед за акциями металлургических компаний. Европейские индексы снижаются второй день подряд на опасениях того, что дорожная карта по выходу Великобритании из состава ЕС, которую сегодня должна озвучить премьер-министр страны, возможно, предусматривает подписание новых торговых соглашений с ЕС. Цены на нефть марки Brent растут на ожиданиях успешной реализации квот по сокращению добычи основными нефтедобывающими странами. Во второй половине сегодняшнего дня мы ожидаем падения российских индексов акций на фоне роста геополитических рисков. В центре внимания инвесторов будет выступление Терезы Мэй. Впрочем, поддержку локальным индексам окажет стабильность курса рубля относительно доллара".