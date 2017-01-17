Торговый диапазон сегодня – 59,15-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль продолжает укрепление относительно доллара, стремясь к максимумам этого года, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В утреннюю сессию котировки достигали значения 59,24 руб./долл. Поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть (Brent торгуется вблизи значения 55,80 долл./баррель) и общая слабость доллара на мировых рынках. Отчасти, это вызвано высказываниями Дональда Трампа в интервью WSJ о том, что доллар слишком силен. Спекулянты восприняли именно этот посыл как главный, проигнорировав то, что сравнение было с китайским юанем. Второй момент – общая нервозность инвесторов в преддверие доклада премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу деталей Brexit. Лондонские издания предварительно информируют о том, что Мэй будет выступать за полный выход из всех структур ЕС. В этой связи наибольшее беспокойство вызывает вопрос сохранения торговых отношений с единым рынком Европейского союза. На рынке нефти сохраняется позитивный настрой. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих пообещал, что Королевство будет строго придерживаться своих обязательств по сокращению объемов добычи. Для рубля практически нет препятствий к обновлению локальных максимумов. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,15-59,60 руб./долл.".