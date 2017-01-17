Волатильность курса EUR/USD в ближайшие дни должна повыситься - "Нордеа Банк"

Курс доллара против евро сохраняется вблизи уровня в 1,064 на фоне выходного дня в США вчера, а также отсутствия существенных поводов в виде выходящей статистики или ключевых выступлений сегодня, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Далее на неделе выйдет важная статистика по инфляции в США и ЕС, кроме того состоится заседание ЕЦБ. В связи с этим волатильность курса EUR/USD в ближайшие дни должна повыситься. Эксперт не исключает усиления позиций евро по итогам недели.

"Рубль остается в нашем целевом коридоре на фоне сильной нефти, волатильность которой в последние дни также несколько снизилась. Похоже, что рубль до конца недели сохранится в диапазоне 59-60 против доллара и 62,7-64,2 против евро. Следующая налоговая выплата состоится только на следующей неделе, 25 января, однако январские налоги традиционно не слишком велики, поэтому влияние их на рынок может быть довольно умеренным", - заключает О. Лапшина.