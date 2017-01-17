Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Etalon в 1,4 раза, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с $3,2 до $4,5 за штуку после публикации операционных показателей компании за 2016 год и прогнозов менеджмента на 2017 год, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Etalon, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $3,71 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4 за штуку.