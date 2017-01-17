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17 января 2017 года 11:19
Доллар может протестировать уровень 60,1 руб. - Exness
"Сегодня доллар может протестировать уровень 60,1 руб. на фоне роста антирисковых настроений на мировых финансовых рынках. Во второй половине дня состоится выступление Т. Мэй, которое может спровоцировать переписывание фунтом многолетних минимумов. В среднесрочной перспективе нельзя исключать падения фунта до уровня $1,15. К негативному сценарию — полному прекращению торговых отношений между Великобританией и ЕС — мировые регуляторы видимо уже подготовились. Они способны "влить" дополнительную ликвидность в национальные банковские сектора через операции РЕПО и валютный "своп". В то же время российский регулятор на своем сайте отмечает, что по вторникам будет проводить депозитный аукцион, а не аукцион РЕПО, так как в 2017 году произойдет полный переход к профициту ликвидности в российском банковском секторе. Следует отметить, что потребность российского банковского сектора в валютном кредитовании со стороны ЦБ РФ постепенно сокращается. Задолженность российских кредитных организаций по второй части сделок валютного РЕПО с начала текущего года снизилась с $11,381 млрд до $8,556 млрд", - комментирует ситуацию аналитик Exness Сергей Кочергин.
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17 января 2017 года 13:53
Основные события для финансовых рынков на текущей неделе – европейские. Помимо выступления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям процедуры Брекзита, в четверг 19 января состоится заседание ЕЦБ, напоминает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оба события исключительно важны для единой... читать дальше
.17 января 2017 года 11:57
"В понедельник активность торгов в российских суверенных евробондах была низкой из-за отсутствия на глобальных рынках американских инвесторов, которые праздновали День Мартина Лютера Кинга. В итоге ценовые изменения в российских госбондах были незначительными. Бенчмарк Russia-23 в доходности... читать дальше
.17 января 2017 года 10:52
"Нефть остается на уровне $55,5/баррель, новостной фон достаточно ровный, в фокусе – комментарии Саудовской Аравии на тему снижения добычи. Особых сюрпризов мы пока не ожидаем, считая, что нефть останется на этой неделе в зоне $55–57/баррель. Внимание инвесторов будет приковано к статистике по... читать дальше
.17 января 2017 года 10:36
В течение дня рынок акций предпримет попытку отыграть потери последних 4-х торговых сессий - КИТ "Финанс Брокер"
"На внешних площадках с утра формируются умеренно негативные настроения, - комментирует ведущий аналитик КИТ "Финанс Брокер" Анна Устинова. - Американский рынок сегодня вернется в рабочий режим после длинных выходных. Центральным событием сегодняшнего дня является открытие всемирного... читать дальше
.17 января 2017 года 09:43
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижается. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. читать дальше
.17 января 2017 года 09:24
В начале новой недели котировки нефти торговались преимущественно под давлением, разочаровавшись заявлением Саудовской Аравии, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Королевство дало понять, что не видит необходимости в продлении соглашения после его истечения в июне.... читать дальше
.16 января 2017 года 17:23
Пока валюты «раскачиваются» после выходных, участники рынка готовятся к насыщенной событиями неделе, главным из которых станет инаугурация Д. Трампа, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В ожидании этого события, надеясь на более внятную риторику нового президента,... читать дальше
.16 января 2017 года 16:49
Золото растет третью неделю подряд, +4,5% с начала года, и уже достигло уровня в 1200 долларов за унцию. Выступления и интервью Трампа дали явный сигнал инвесторам, что действия и предвыборные тезисы вполне могут различаться, что привело к пересмотру инфляционных ожиданий. Как итог, отмечает... читать дальше
.16 января 2017 года 13:53
Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24
"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в... читать дальше
.16 января 2017 года 11:24
"Нефть Brent находится в спорном состоянии. Скорее всего, повышение будет продолжено, а сам восходящий тренд в этом случае еще не окончен. Но сейчас вероятна и дальнейшая, возможно, неглубокая коррекция. Целей по ценам не ставим", - отмечает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
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