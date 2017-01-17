Доллар может протестировать уровень 60,1 руб. - Exness

"Сегодня доллар может протестировать уровень 60,1 руб. на фоне роста антирисковых настроений на мировых финансовых рынках. Во второй половине дня состоится выступление Т. Мэй, которое может спровоцировать переписывание фунтом многолетних минимумов. В среднесрочной перспективе нельзя исключать падения фунта до уровня $1,15. К негативному сценарию — полному прекращению торговых отношений между Великобританией и ЕС — мировые регуляторы видимо уже подготовились. Они способны "влить" дополнительную ликвидность в национальные банковские сектора через операции РЕПО и валютный "своп". В то же время российский регулятор на своем сайте отмечает, что по вторникам будет проводить депозитный аукцион, а не аукцион РЕПО, так как в 2017 году произойдет полный переход к профициту ликвидности в российском банковском секторе. Следует отметить, что потребность российского банковского сектора в валютном кредитовании со стороны ЦБ РФ постепенно сокращается. Задолженность российских кредитных организаций по второй части сделок валютного РЕПО с начала текущего года снизилась с $11,381 млрд до $8,556 млрд", - комментирует ситуацию аналитик Exness Сергей Кочергин.