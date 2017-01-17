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17 января 2017 года 11:35
Рубль может задержаться в диапазоне 59-61 руб. за доллар в перспективе текущего месяца - Банк "Зенит"
Старт недели на внутреннем валютном рынке был нейтральным для рубля, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Слабый рост нефтяных котировок и начало налогового периода не смогли поддержать рубль, при этом внешние рынки сохраняют умеренный негатив. Курс бивалютной корзины вчера вырос на 11 коп. до 61.49 руб. Курс доллара составил 59.87 руб. (+21 коп.), курс евро – 63.48 руб. (-1 коп.). На международном валютном рынке доллар отыграл почти полфигуры к евро. Смягчению ожиданий по заседанию европейского ЦБ на текущей неделе способствует возможность повторения риторики ФРС на выступлении ее главы в среду. По итогам дня основная валютная пара опустилась на 0.4 бп, до отметки $1.0600". Цены на нефть вчера подрастали после публикации данных о снижении числа действующих буровых, что произошло впервые за последние 10 недель. Более того, Саудовская Аравия заявила, что нефтяной рынок должен достичь ребалансировки к июню текущего года, что может сделать действующие соглашения по ограничению добычи нецелесообразными. "Рубль остается защищен от внешних провалов фактором налогового периода, стартовавшего вчера. Тем не менее, объем текущих платежей значительно (на 30%) меньше чем в декабре, что ограничивает потенциальную поддержку. В перспективе текущей недели на рынках ожидается множество важных событий, в том числе для стоимости нефти. Так, в ближайшие дни будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором можно будет увидеть, как соблюдаются квоты на добычу. В субботу пройдет встреча нефтедобывающих стран с предложениями по контролю исполнения соглашения. Укрепление рубля ниже уровня 59 руб. по курсу доллара вряд ли возможно при колебаниях нефтяных цен вокруг отметки 55 долл. за баррель. Именно поэтому рубль может задержаться в диапазоне 59-61 руб. в перспективе текущего месяца", - прогнозируют эксперты банка "Зенит".
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