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17 января 2017 года 10:36
В течение дня рынок акций предпримет попытку отыграть потери последних 4-х торговых сессий - КИТ "Финанс Брокер"
"На внешних площадках с утра формируются умеренно негативные настроения, - комментирует ведущий аналитик КИТ "Финанс Брокер" Анна Устинова. - Американский рынок сегодня вернется в рабочий режим после длинных выходных. Центральным событием сегодняшнего дня является открытие всемирного экономического форума в Давосе (17-20 января). Основная тема форума - "ответственное лидерство". Возглавит российскую делегацию Игорь Шувалов. На динамику британского фунта окажет влияние выступление премьер-министра Терезы Мэй, которая представит план по Brexit. Кроме того, в Британии выйдут данные по инфляции". Курс пары USD/RUB по итогам торгов в понедельник составил 59,87 руб. Американской валюте удалось у рубля отыграть лишь 0,35%. Курс европейской валюты достиг отметки 63,47 руб. (-0,02%). Узкий диапазон колебаний был обусловлен выходным днем в США и, как следствие, невыраженной динамикой торгов на рынке нефти. На рынке нефти торги в понедельник также прошли в спокойном режиме. Даже заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что у стран ОПЕК скорее всего не будет необходимости продлевать соглашение о сокращении добычи нефти после истечения срока текущих договоренностей, вызвало лишь локальное снижение нефтяных котировок. По итогам торгов нефть марки Brent прибавила 0,74%, до $55,86 за баррель. На глобальном валютном рынке британский фунт торгуется вблизи трехмесячного минимума. Пара фунт/доллар США оценивается в 1,2106. В понедельник валюта достигла минимума 10 недель и к европейской валюте. Фунт находится под давлением из-за страхов, что сегодняшнее выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй задаст курс, в результате которого страна в итоге потеряет доступ к единому рынку Европейского Союза. Тем временем, МВФ накануне пересмотрел прогноз роста экономики США в 2017-2018 гг. в сторону повышения, приняв во внимание планы нового президента Д.Трампа, а именно, его взгляд на государственные расходы и сокращение налоговой нагрузки. С другой стороны, положительный эффект будет нивелирован слабым ростом некоторых emerging markets. Так, МВФ прогнозирует рост экономики США на 2,3% в 2017 г., а в 2018 г. - на 2,5%. Прогноз роста мировой экономики остался без изменений (с октября 2016 г.): по итогам 2017 г. МВФ по-прежнему ждет 3,4%роста, а в 2018 г. - 3,6% роста после повышения на 3,1% в 2016 г., что стало самым слабым показателем со времен финансового кризиса 2008-2009 гг.
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17 января 2017 года 13:53
Основные события для финансовых рынков на текущей неделе – европейские. Помимо выступления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям процедуры Брекзита, в четверг 19 января состоится заседание ЕЦБ, напоминает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оба события исключительно важны для единой... читать дальше
.17 января 2017 года 11:57
"В понедельник активность торгов в российских суверенных евробондах была низкой из-за отсутствия на глобальных рынках американских инвесторов, которые праздновали День Мартина Лютера Кинга. В итоге ценовые изменения в российских госбондах были незначительными. Бенчмарк Russia-23 в доходности... читать дальше
.17 января 2017 года 10:52
"Нефть остается на уровне $55,5/баррель, новостной фон достаточно ровный, в фокусе – комментарии Саудовской Аравии на тему снижения добычи. Особых сюрпризов мы пока не ожидаем, считая, что нефть останется на этой неделе в зоне $55–57/баррель. Внимание инвесторов будет приковано к статистике по... читать дальше
.17 января 2017 года 09:43
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижается. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. читать дальше
.17 января 2017 года 09:24
В начале новой недели котировки нефти торговались преимущественно под давлением, разочаровавшись заявлением Саудовской Аравии, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Королевство дало понять, что не видит необходимости в продлении соглашения после его истечения в июне.... читать дальше
.16 января 2017 года 17:23
Пока валюты «раскачиваются» после выходных, участники рынка готовятся к насыщенной событиями неделе, главным из которых станет инаугурация Д. Трампа, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В ожидании этого события, надеясь на более внятную риторику нового президента,... читать дальше
.16 января 2017 года 16:49
Золото растет третью неделю подряд, +4,5% с начала года, и уже достигло уровня в 1200 долларов за унцию. Выступления и интервью Трампа дали явный сигнал инвесторам, что действия и предвыборные тезисы вполне могут различаться, что привело к пересмотру инфляционных ожиданий. Как итог, отмечает... читать дальше
.16 января 2017 года 13:53
Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24
"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в... читать дальше
.16 января 2017 года 11:24
"Нефть Brent находится в спорном состоянии. Скорее всего, повышение будет продолжено, а сам восходящий тренд в этом случае еще не окончен. Но сейчас вероятна и дальнейшая, возможно, неглубокая коррекция. Целей по ценам не ставим", - отмечает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
.16 января 2017 года 10:44
Золото после длительного падения, начавшегося в начале ноября, начинает показывать признаки восстановления, указывает руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко: с начала года рост актива составил более 2%. Сразу после выборов инвесторы ринулись распродавать защитный... читать дальше
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