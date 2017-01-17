В начале торгов индекс РТС может остаться в фазе коррекции-консолидации - ИФ "Олма"

"Фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы умеренно снизились, азиатские торгуются разнонаправленно, - констатирует аналитик ИФ "Олма" Антон Манаев. - Сегодня в начале торгов индекс РТС может остаться в фазе коррекции-консолидации. Нефть остается стабильной на текущих уровнях (55-56$ долларов за баррель). Данные технического анализа говорят о том, что текущие уровни могут стать поддержкой для дальнейшего роста индексов. На валютном рынке доллар продолжает консолидацию около уровня 60".