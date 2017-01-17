В первом полугодии индекс ММВБ может протестировать 2400 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчерашний минимум на графике индекса ММВБ был на уровне 2173,39, техническая поддержка находится на уровне 2150-2160 пунктов. Если не повезет, и она будет пробита, индекс снизится до 2100 или даже до 2050 пунктов. Ниже рынок я не вижу и считаю наиболее вероятным, что поддержка 2160 устоит. На графике индекса российского индекса ERUS имеется краткосрочный понижательный тренд, на графике "Газпрома" мы видим фигуру "треугольник", и вероятность выхода из него наверх высока. Мы настроены оптимистично. В первом полугодии индекс ММВБ может протестировать 2400 пунктов. Акции "Газпром нефти", "Россетей", "Сбербанка" об. и многие другие находятся в "зоне быков", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.