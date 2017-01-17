ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг GDR Etalon до "держать" в связи с ростом котировок

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с $3,62 до $4,16 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем в связи с ограниченным потенциалом роста рыночной стоимости GDR Etalon рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Etalon, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $3,58 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4 за штуку.