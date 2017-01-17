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17 января 2017 года 09:56
Фондовый рынок начнет торги в "красной зоне" - Алор Брокер
"Российские индексы продолжают сползать вниз на оборотах ниже среднего, ближайшие сопротивления по ММВБ - 2160 пунктов, по РТС - 1134 пункта. Сегодня ожидаем открытие рынка в "красной зоне", дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на мировых площадках. Среди бумаг мы бы отметили акции ВТБ, Газпрома и АФК Системы", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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17 января 2017 года 13:53
Основные события для финансовых рынков на текущей неделе – европейские. Помимо выступления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям процедуры Брекзита, в четверг 19 января состоится заседание ЕЦБ, напоминает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оба события исключительно важны для единой... читать дальше
.17 января 2017 года 11:57
"В понедельник активность торгов в российских суверенных евробондах была низкой из-за отсутствия на глобальных рынках американских инвесторов, которые праздновали День Мартина Лютера Кинга. В итоге ценовые изменения в российских госбондах были незначительными. Бенчмарк Russia-23 в доходности... читать дальше
.17 января 2017 года 10:52
"Нефть остается на уровне $55,5/баррель, новостной фон достаточно ровный, в фокусе – комментарии Саудовской Аравии на тему снижения добычи. Особых сюрпризов мы пока не ожидаем, считая, что нефть останется на этой неделе в зоне $55–57/баррель. Внимание инвесторов будет приковано к статистике по... читать дальше
.17 января 2017 года 10:36
В течение дня рынок акций предпримет попытку отыграть потери последних 4-х торговых сессий - КИТ "Финанс Брокер"
"На внешних площадках с утра формируются умеренно негативные настроения, - комментирует ведущий аналитик КИТ "Финанс Брокер" Анна Устинова. - Американский рынок сегодня вернется в рабочий режим после длинных выходных. Центральным событием сегодняшнего дня является открытие всемирного... читать дальше
.17 января 2017 года 09:43
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижается. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. читать дальше
.17 января 2017 года 09:24
В начале новой недели котировки нефти торговались преимущественно под давлением, разочаровавшись заявлением Саудовской Аравии, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Королевство дало понять, что не видит необходимости в продлении соглашения после его истечения в июне.... читать дальше
.16 января 2017 года 17:23
Пока валюты «раскачиваются» после выходных, участники рынка готовятся к насыщенной событиями неделе, главным из которых станет инаугурация Д. Трампа, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В ожидании этого события, надеясь на более внятную риторику нового президента,... читать дальше
.16 января 2017 года 16:49
Золото растет третью неделю подряд, +4,5% с начала года, и уже достигло уровня в 1200 долларов за унцию. Выступления и интервью Трампа дали явный сигнал инвесторам, что действия и предвыборные тезисы вполне могут различаться, что привело к пересмотру инфляционных ожиданий. Как итог, отмечает... читать дальше
.16 января 2017 года 13:53
Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24
"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в... читать дальше
.16 января 2017 года 11:24
"Нефть Brent находится в спорном состоянии. Скорее всего, повышение будет продолжено, а сам восходящий тренд в этом случае еще не окончен. Но сейчас вероятна и дальнейшая, возможно, неглубокая коррекция. Целей по ценам не ставим", - отмечает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
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