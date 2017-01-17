Фондовый рынок начнет торги в "красной зоне" - Алор Брокер

"Российские индексы продолжают сползать вниз на оборотах ниже среднего, ближайшие сопротивления по ММВБ - 2160 пунктов, по РТС - 1134 пункта. Сегодня ожидаем открытие рынка в "красной зоне", дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на мировых площадках. Среди бумаг мы бы отметили акции ВТБ, Газпрома и АФК Системы", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.