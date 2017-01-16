"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR Etalon до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $4 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Etalon, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $3,53 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,8 за штуку.