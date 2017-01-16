Во второй половине торговой сессии понедельника вероятен "боковой" тренд по индексу ММВБ - Dukascopy Bank SA

"Несмотря на негативное начало новой торговой недели и падение европейских индексов акций, российские индексы к обеду перешли в рост. В целом же активность на российском рынке акций низкая из-за выходных в США по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Мы ожидаем "бокового" тренда по индексу ММВБ во второй половине торговой сессии понедельника. Дело в том, что до возобновления торгов американскими акциями инвесторы будут воздерживаться от формирования крупных позиций", - указывает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.