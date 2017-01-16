Риски ЕС не сломили рубль - БКС

"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также проблемы ЕС. Сегодня в США празднуется День Мартина Лютера Кинга, в связи с этим торговая активность на российском валютном рынке понижена. Сырьевой фактор поддерживает рубль, несмотря на обострившиеся риски ЕС. Во вторник премьер-министр Великобритании может объявить о жестком сценарии процедуры Brexit. Подобная ситуация играет не в пользу рисковых активов. Прежде всего, пострадал фунт, который теряет более 1% против доллара. На рынке FOREX евро сегодня ослабевает против доллара, что нашло отражение в динамике EUR/RUR. Инвесторы верят в грядущее повышение ставок ФРС. Отметим, что в четверг пройдет заседание ЕЦБ. Важна риторика регулятора, от которого ожидают постепенное сворачивание монетарных "стимулов". Впрочем, протекционистские позиции Дональда Трампа могут "ударить" во внешней торговле ЕС, заставив ЕЦБ продолжить стимулирование. В последние недели пара USD/RUR (TOM) движется в рамках нисходящего канала. Ближайшее сопротивление по паре – 60,2 (верхняя граница фигуры). В случае закрепления ниже 59 USD/RUR может отправиться к 58,5", - комментирует ситуацию эксперт БКС Оксана Холоденко.