Газпромбанк поднял рейтинг акций Сбербанка до "покупать" в связи с падением котировок

(добавлена таблица)

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре Газпромбанка.

Прогнозные цены акций Сбербанка, рассчитанные аналитиками Газпромбанка, остались без изменения и составляют 198,3 рубля за одну обыкновенную акцию и 138,8 рубля за одну привилегированную акцию.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 198,30 (текущая цена - 164,90), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сбербанк (для "префов") - 138,00 (текущая цена - 124,30), рекомендация - покупать.