Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24

"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в рублях в моменте 3300, на средних уровнях. Впрочем, мы по-прежнему уверены в том, что доллар продолжит падать, конкретно на этой неделе есть все причины ждать его падения. Во-первых, на этой неделе, в отличие от прошлой, нет серии размещений нот/бондов Казначейства США, хотя в четверг размещается единичный выпуск 10-летних нот TIPS, но только на 13 млрд долл.. Во-вторых, хотя по биллям (векселям), размещаемым на этой неделе, стоят те же объемы, что в предыдущие две недели, т.е. 34 и 28 млрд долл. по 3-мес. и 6-мес. биллям соответственно и 45 млрд. по 4-недельным биллям, чистое погашение по биллям на этой неделе составляет почти 22 млрд долл.. В частности, по 4-недельным биллям 4 недели назад размещалось 55 млрд долл., а в этот раз 45 млрд долл., соответственно только здесь получается 10 млрд долл. чистого погашения. Датой расчета по биллям каждую неделю является четверг, соответственно 22 млрд долл. ликвидности в этот четверг выйдут на рынки. Много это или мало для рынков? Если экстраполировать такой объем, то за неделю 22 млрд долл. - это за месяц 88 млрд долл., а это больше, чем программа QE3 в США. Конечно, тут объемы чистого погашения не фиксированы, все зависит от поведения Казначейства США, если Казначейство заметно повысит в будущем объемы предложения по биллям, то и цикл погашения/сокращения короткого долга закончится. Но все говорит о том, что Казначейство совершенно осознанно идет на сокращение короткого долга, и это тенденция на несколько месяцев. Впрочем, в конце января Казначейство выпустит свой квартальный прогноз по привлечению, из которого его планы станут еще более ясны. Но и без этого понятно, что действия Казначейства практически гарантируют падение доллара на ближайшие месяцы. А на доллар-рубле на этой неделе мы ждем прорыва отметки 59".