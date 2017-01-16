.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон сегодня – 59,50-60,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 января 2017 года 12:57
Торговый диапазон сегодня – 59,50-60,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"В понедельник с утра рубль относительно доллара торговался в узком диапазоне – 59,56-59,66 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом активность торгов низкая. Сегодня все финансовые рынки США закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Однако предстоящая неделя богата событиями, и расслабляться инвесторам некогда. Самым ожидаемым событием можно назвать инаугурацию Дональда Трампа на пост президента США. Для рынка особенную ценность представляют возможные комментарии нового президента и его администрации по вопросам, имеющим отношение к изменению законодательства в будущем. Также в США выйдут данные по инфляции. Предварительно ожидается рост показателя на 0,3% в декабре из-за повышения цен на энергоносители в прошлом месяце. В среду и четверг ожидается выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Есть вероятность, что она затронет тему денежно-кредитной политики в 2017 году. В конце прошлого года было анонсировано трехкратное повышение ставки в зависимости от состояния американской экономики. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, однако ничего нового от этого события рынки не ждут. Скорее, рассчитывают на подтверждение ранее анонсированного продления программы QE (до декабря 2017 года). Сегодня резкие движения на валютном рынке маловероятны. Ожидаемый торговый диапазон – 59,50-60,00 руб./долл.".
.
16 января 2017 года 13:53
Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24
"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в... читать дальше
.16 января 2017 года 11:24
"Нефть Brent находится в спорном состоянии. Скорее всего, повышение будет продолжено, а сам восходящий тренд в этом случае еще не окончен. Но сейчас вероятна и дальнейшая, возможно, неглубокая коррекция. Целей по ценам не ставим", - отмечает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
.16 января 2017 года 10:44
Золото после длительного падения, начавшегося в начале ноября, начинает показывать признаки восстановления, указывает руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко: с начала года рост актива составил более 2%. Сразу после выборов инвесторы ринулись распродавать защитный... читать дальше
.16 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average завершил торги пятницы в "минусе", а Nasdaq Composite обновил рекорд в шестой раз за семь сессий. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник. Цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, поднимаются в понедельник . читать дальше
.16 января 2017 года 09:06
Баррель Brent подешевел в пятницу и по итогам недели потерял с понедельника свыше 2%, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что после заключения соглашения в рамках ОПЕК+ котировки переместились в более высокий диапазон, на сырьевых площадках... читать дальше
.13 января 2017 года 18:00
Под конец торговой недели доллар остается под давлением, продолжая переваривать невнятную пресс-конференцию избранного американского президента Д. Трампа, комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отсутствие новой информации о будущей экономической политике новой... читать дальше
.13 января 2017 года 14:47
Опубликованные в пятницу данные за декабрь по торговле Китая разочаровали, поскольку объем экспорта в долларах США сократился на 6,1% в годовом выражении, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Объемы импорта соответствуют ожидаемым 3,1% роста. Снижение объемов экспорта в большой мере... читать дальше
.13 января 2017 года 13:55
Ожидания увеличения ставки ФРС дважды в течение года будут поддерживать тренд усиления доллара в основных валютных парах - TeleTrade
После повышения процентной ставки ФРС в декабре популярной игрой инвесторов стали прогнозы о том, сколько раз ещё в 2017 году она будет увеличена, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Ведь от этого зависят перспективы доллара, фондовых индексов, сырьевых цен, доходности облигаций. Сама ФРС в... читать дальше
.13 января 2017 года 13:10
"Бычий" сценарий основывается на растущем спросе со стороны Китая, Японии, Еврозоны и Индии, а также сокращении добычи странами ОПЕК. Согласно опубликованным накануне данным, объём промышленного производства в Еврозоне вырос в ноябре на 1,5%, что более чем в два раза выше, чем ожидалось. В Японии... читать дальше
.13 января 2017 года 11:58
В целом сочетание конъюнктурных факторов располагает к повышению активного фьючерса на Brent - Промсвязьбанк
"Котировки нефтяных фьючерсов продолжают получать поддержку от окрепших ожиданий, что ОПЕК сможет в целом следовать соглашению по заморозке добычи на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия будет сокращать февральские поставки нефти в ЮВА и готова вместе с Катаром сократить добычу даже больше,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.