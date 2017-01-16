Торговый диапазон сегодня – 59,50-60,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"В понедельник с утра рубль относительно доллара торговался в узком диапазоне – 59,56-59,66 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом активность торгов низкая. Сегодня все финансовые рынки США закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Однако предстоящая неделя богата событиями, и расслабляться инвесторам некогда. Самым ожидаемым событием можно назвать инаугурацию Дональда Трампа на пост президента США. Для рынка особенную ценность представляют возможные комментарии нового президента и его администрации по вопросам, имеющим отношение к изменению законодательства в будущем. Также в США выйдут данные по инфляции. Предварительно ожидается рост показателя на 0,3% в декабре из-за повышения цен на энергоносители в прошлом месяце. В среду и четверг ожидается выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Есть вероятность, что она затронет тему денежно-кредитной политики в 2017 году. В конце прошлого года было анонсировано трехкратное повышение ставки в зависимости от состояния американской экономики. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, однако ничего нового от этого события рынки не ждут. Скорее, рассчитывают на подтверждение ранее анонсированного продления программы QE (до декабря 2017 года). Сегодня резкие движения на валютном рынке маловероятны. Ожидаемый торговый диапазон – 59,50-60,00 руб./долл.".