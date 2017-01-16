Сильный рост котировок ОФЗ с начала года может вскоре обернуться их временной коррекцией - Промсвязьбанк

"Сегодня в США выходной – День М. Л. Кинга, поэтому значительные изменения котировок ОФЗ маловероятны. Основные движения, скорее всего, произойдут в среду-четверг и будут связаны с публикацией ИПЦ за декабрь в Еврозоне и США (18 января), а также заседанием ЕЦБ (19 января). Мы по-прежнему позитивно смотрим на рынок в среднесрочной перспективе и ожидаем снижения доходностей ОФЗ к концу 1 кв. до 7,7-8,1%, однако не исключаем, что сильный рост котировок с начала года может вскоре обернуться их временной коррекцией", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.