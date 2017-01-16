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16 января 2017 года 12:36
Сбербанк потянет за собой весь рынок вниз - ВТБ 24
"Полагаем, что осознание инвесторами нежелания новой администрацией США форсировать отмену антироссийских санкций будет продолжать оказывать понижательное давление на котировки российских акций, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Показательным, на наш взгляд, является динамика котировок акций Сбербанка, которые стоит рассматривать как индикатор интереса иностранных инвесторов к российскому рынку в целом. Несмотря на выход позитивных данных по результатам работы банка в 2016 г, бумаги потеряли в цене 2%, пробив локальные уровни поддержки. Полагаем, что не удержавшийся от коррекции лидер рынка потянет за собой рынок в целом. Напомним, что с ноября (с подведения итогов президентских выборов в США), Индекс РТС вырос на 20% на ожиданиях нормализации отношений между США и Россией и вероятной отмене антироссийских санкций. Соответственно, есть что корректировать, учитывая что ожидания оказались несколько завышенными. По Индексу ММВБ цели для коррекции – уровень 2150 и 2000 пунктов. Второй вариант будет означать полноценный возврат на уровни начала ноября. Из отдельных историй в настоящий момент хотелось бы обратить внимание на Группу Черкизово, чьи акции предпринимают попытку начать рост после снижения 2016 г, оттолкнувшись от линии поддержки своего долгосрочного посткризисного тренда. Обращаем внимание, что биржевые торги в Штатах сегодня не проводятся. При прочих равных торговая активность на нашем рынке в отсутствии американских трейдеров также будет ограничена".
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16 января 2017 года 13:53
Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24
"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в... читать дальше
.16 января 2017 года 11:24
"Нефть Brent находится в спорном состоянии. Скорее всего, повышение будет продолжено, а сам восходящий тренд в этом случае еще не окончен. Но сейчас вероятна и дальнейшая, возможно, неглубокая коррекция. Целей по ценам не ставим", - отмечает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
.16 января 2017 года 10:44
Золото после длительного падения, начавшегося в начале ноября, начинает показывать признаки восстановления, указывает руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко: с начала года рост актива составил более 2%. Сразу после выборов инвесторы ринулись распродавать защитный... читать дальше
.16 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average завершил торги пятницы в "минусе", а Nasdaq Composite обновил рекорд в шестой раз за семь сессий. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник. Цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, поднимаются в понедельник . читать дальше
.16 января 2017 года 09:06
Баррель Brent подешевел в пятницу и по итогам недели потерял с понедельника свыше 2%, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что после заключения соглашения в рамках ОПЕК+ котировки переместились в более высокий диапазон, на сырьевых площадках... читать дальше
.13 января 2017 года 18:00
Под конец торговой недели доллар остается под давлением, продолжая переваривать невнятную пресс-конференцию избранного американского президента Д. Трампа, комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отсутствие новой информации о будущей экономической политике новой... читать дальше
.13 января 2017 года 14:47
Опубликованные в пятницу данные за декабрь по торговле Китая разочаровали, поскольку объем экспорта в долларах США сократился на 6,1% в годовом выражении, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Объемы импорта соответствуют ожидаемым 3,1% роста. Снижение объемов экспорта в большой мере... читать дальше
.13 января 2017 года 13:55
Ожидания увеличения ставки ФРС дважды в течение года будут поддерживать тренд усиления доллара в основных валютных парах - TeleTrade
После повышения процентной ставки ФРС в декабре популярной игрой инвесторов стали прогнозы о том, сколько раз ещё в 2017 году она будет увеличена, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Ведь от этого зависят перспективы доллара, фондовых индексов, сырьевых цен, доходности облигаций. Сама ФРС в... читать дальше
.13 января 2017 года 13:10
"Бычий" сценарий основывается на растущем спросе со стороны Китая, Японии, Еврозоны и Индии, а также сокращении добычи странами ОПЕК. Согласно опубликованным накануне данным, объём промышленного производства в Еврозоне вырос в ноябре на 1,5%, что более чем в два раза выше, чем ожидалось. В Японии... читать дальше
.13 января 2017 года 11:58
В целом сочетание конъюнктурных факторов располагает к повышению активного фьючерса на Brent - Промсвязьбанк
"Котировки нефтяных фьючерсов продолжают получать поддержку от окрепших ожиданий, что ОПЕК сможет в целом следовать соглашению по заморозке добычи на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия будет сокращать февральские поставки нефти в ЮВА и готова вместе с Катаром сократить добычу даже больше,... читать дальше
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