Сбербанк потянет за собой весь рынок вниз - ВТБ 24

"Полагаем, что осознание инвесторами нежелания новой администрацией США форсировать отмену антироссийских санкций будет продолжать оказывать понижательное давление на котировки российских акций, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Показательным, на наш взгляд, является динамика котировок акций Сбербанка, которые стоит рассматривать как индикатор интереса иностранных инвесторов к российскому рынку в целом. Несмотря на выход позитивных данных по результатам работы банка в 2016 г, бумаги потеряли в цене 2%, пробив локальные уровни поддержки. Полагаем, что не удержавшийся от коррекции лидер рынка потянет за собой рынок в целом. Напомним, что с ноября (с подведения итогов президентских выборов в США), Индекс РТС вырос на 20% на ожиданиях нормализации отношений между США и Россией и вероятной отмене антироссийских санкций. Соответственно, есть что корректировать, учитывая что ожидания оказались несколько завышенными. По Индексу ММВБ цели для коррекции – уровень 2150 и 2000 пунктов. Второй вариант будет означать полноценный возврат на уровни начала ноября. Из отдельных историй в настоящий момент хотелось бы обратить внимание на Группу Черкизово, чьи акции предпринимают попытку начать рост после снижения 2016 г, оттолкнувшись от линии поддержки своего долгосрочного посткризисного тренда. Обращаем внимание, что биржевые торги в Штатах сегодня не проводятся. При прочих равных торговая активность на нашем рынке в отсутствии американских трейдеров также будет ограничена".