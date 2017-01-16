Базовый сценарий на сегодняшний день – диапазон 59-60 руб./доллар - Промсвязьбанк

"Считаем базовым сценарий консолидации пары доллар/рубль в диапазоне. В случае продолжения ралли на рынке ОФЗ и оптимизма на рынке нефти в преддверии встречи Комитета по контролю за сокращением добычи пара доллар/рубль имеет шансы обновить многомесячные минимумы и продемонстрировать снижение в район 58-58,50 руб./доллар. При этом на горизонте месяца мы видим риски коррекции на глобальных рынках и, как следствие, коррекционного восстановления пары в район 61,50-62 руб./доллар", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.