Ожидаем на неделе сохранения цен на нефть в диапазоне $54-57/Brent - "Нордеа Банк"

"Нефть сдержанно снижается в ходе утренних торгов понедельника, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Однако на фоне отсутствия в ближайшие пару торговых дней значимой статики, а также заметных новых сигналов для рынка, с большей вероятностью мы продолжим наблюдать торги в диапазоне $54.5-56.5. Данные по числу буровых в США по итогам недели отразили снижение на 7 ед., что позитивно, но большее внимание рынка в ближайшее время будет привлекать статистика о производстве. Данный фактор становится все более актуальным и тревожным для игроков, ставящих на дальнейший рост, с учетом того, что рост числа буровых продолжался практически беспрерывно всю вторую половину 2016г. и составил к началу 2017г.+195 ед. (525 ед.), а производство восстановилось за последние 12 мес. более чем на 0,5 mn bbl/d (~9 mn bbl/d). Кроме того, учитывая активность Ливии, и сохраняющиеся опасения в отношении прочих участников сделки ОПЕК+, рынок к текущему моменту растерял оптимизм для продвижения к отметкам в районе $60/bbl. На неделе динамику рынков определят следующие события: речь главы ФРС США (ср) – нейтрально для рынка; заседание ЕЦБ (чт) – позитивно для рынка; статистка о состоянии экономики Китая (пт) - негативно для рынка. В целом ожидаем на неделе сохранения $54-57/Brent".