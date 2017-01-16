На этой неделе ждем рубль в диапазоне 59-60 против доллара - "Нордеа Банк"

Сегодня в США выходной, день Мартина Лютера Кинга, в связи с чем ликвидность рынка доллар/евро ограничена, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Из ключевых для рынка событий недели следует выделить данные по инфляции в США, публикуемые в среду, заседание ЕЦБ в четверг и инаугурацию Дональда Трампа в пятницу. Мы предполагаем, что по факту заседания ЕЦБ евро может показать некоторое укрепление, т.к. последняя статистика по Еврозоне была довольно сильной, что может сказаться на риторике главы ЕЦБ Марио Драги. Кроме того, состоятся два выступления главы ФРС Джаннет Йеллен (среда и пятница), тем не менее, вряд ли на этой неделе именно они станут определяющими.

"Рынки развивающихся валют на прошедшей неделе показали разнонаправленную динамику, рубль колебался в диапазоне 59,08-60,7 против доллара. На этой неделе ждем рубль в диапазоне 59-60 против доллара на фоне сильной нефти и начала налогового периода. Сегодня компании и банки перечисляют платежи по страховым взносам в фонды за январь", - заключает эксперт банка.