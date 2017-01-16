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16 января 2017 года 10:36

Интерес инвесторов к активам из развивающихся стран остается высоким - Росбанк

"По итогам первой торговой недели года можно утверждать, что интерес инвесторов к активам из развивающихся стран остается высоким: большая часть кривой ОФЗ сдвинулась более чем на 30 бп вниз по доходности, рубль лишь на короткое время вышел за пределы отметки в 60 против доллара США, - отмечают аналитики Росбанка. - На текущей неделе мы рассчитываем увидеть более сдержанную динамику развивающихся активов в преддверии инаугурации Д.Трампа, что, в частности, должно найти отражение в росте доходностей ОФЗ".

Попытки Минфина разместить 100 млрд руб. на 3-месячный срок продолжают терпеть неудачи: после провала депозитного аукциона (11 января), в пятницу был признан несостоявшимся аукцион репо на похожих условиях (минимальная ставка 9.75% против 9.9% по депозитам). Вероятно, банковский сектор продолжает подпитываться бюджетными расходами, так как ни начало налогового периода (до сегодняшнего дня должна быть завершена выплата страховых взносов за декабрь), ни погашение задолженности по однодневному репо (-276 млрд руб. в пятницу, осталось погасить 244 млрд руб.) не ведут к резкому сокращению остатков средств на корсчетах в ЦБ.

Напротив, банки продолжают держать объемные суммы на своих счетах перед активной фазой выплаты налогов и, вероятно, рассчитывают на системный приток ликвидности в 1к’17. Сегодня утром корсчета в ЦБ снизились лишь на 140 млрд руб. до 2.3 трлн руб. При этом сегмент денежного рынка торговал сужение базиса в основном за счет роста фронтальных кросс-валютных ставок (1 месяц 8.75%, +12 бп).


Опубликовано: /Акционерный коммерческий банк "Росбанк"/
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