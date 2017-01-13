В среднесрочной перспективе боковой тренд на рынке нефти продолжится - Бинбанк

"Рынок нефти уходящей недели максимально сосредоточен на процессе исполнения сделки о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Внимание к данному вопросу находится на столь высоком уровне, что на увеличившиеся запасы нефти в США рынок отреагировал незначительно, и к концу недели цены на нефть отыграли свое снижение до уровня $55,7 в сравнении с уровнем понедельника ($54,9). Сомнения по реализации сделки на рынке усилились на фоне заявления ОПЕК, которая ожидает выполнение сделки на 80% в лучшем случае, а уровень в 50-60% приемлемым. На следующей неделе внимание рынка к сделке ОПЕК увеличится – в фокусе встреча стран ОПЕК и не входящих в картель в Вене 21-22 января. На встрече будет поднят вопрос подтверждения взятых странами обязательств по сокращению добычи нефти, новостной фон будет подогревать позитивные ожидания рынка. Ключевые события в краткосрочном периоде – статистика по нефтяным вышкам, а также растущие запасы в США,- что в совокупности может сдержать рост нефтяных цен. В среднесрочной перспективе боковой тренд продолжится на фоне позитивных заявлений ОПЕК и, как противовес, сильных данных по добычи нефти в США, как итог нефть на неделе в коридоре $54-57".