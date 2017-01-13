На российском рынке акций снова господствуют продавцы - ГК ИнстаФорекс

После очередных неудачных попыток роста российские фондовые индексы вернулись в режим продаж, которые перед наступлением выходных носят уже более агрессивный характер, комментирует аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Бенчмарки находятся под давлением, несмотря на в целом благоприятный внешний фон. Давление на индексы оказывают признаки коррекции Brent и переосмысление ожиданий в отношении российско-американских отношений после разочаровывающей пресс-конференции Трампа. К 14.55 мск. ММВБ и РТС снижаются на 1,23% и 1,56%, до 2184 и 1156 соответственно. Рубль теряет 0,27% и 0,54% к доллару и евро.

Голубые фишки также погрузились в «красную» зону. Исключение составляют бумаги АФК «Системы», которые торгуются с повышением на 2,2%. Ощутимые потери несет финансовый сектор. Акции «МосБиржи», ВТБ и «Сбербанка» дешевеют на 1,5%, 0,45% и 2,12%. Причем котировкам «Сбербанка» не помогли сильные показатели за 2016 год. Чистая прибыль банка по РСБУ увеличилась почти в два раза по сравнению с 2015 годом, составив 517,3 млрд руб. А чистый процентный доход вырос на 41,5%, превысив 1.1 трлн руб.

«Газпром» намерен подать иски в арбитраж к частным импортерам газа в Турции. Причиной спора является цена на газ на 2017 год, которую российский холдинг считает заниженной. «Газпром» поставляет порядка 17 млрд кубометров государственной Botas, с которой уже идет разбирательство в арбитраже, поскольку Botas настаивает на ретроактивном снижении цены. Акции «Газпрома» торгуются с понижением на 0,48%.

После того, как в рамках недавней пресс-конференции избранный президент США Д. Трамп не оправдал ожиданий российских инвесторов, достаточно нейтрально высказавшись о перспективах потепления отношений между двумя странами, настроения на отечественном рынке ухудшились. Позитивные ожидания на этом фронте долгое время подогревали оптимизм покупателей, и теперь индексы лишились этого мощного драйвера, что сулит развитие нисходящей коррекции в ближайшие дни.