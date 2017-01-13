Доллар временно удержался от обновления минимумов - БКС

Курс доллара против рубля растет на 0,33% в ходе торгов пятницы. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 59,53, констатирует аналитик БКС Альберт Короев. Вчера медведи не смогли продавить котировки на обновление 1,5-летних минимумов. Из района 59,1-59,2, как и неделей ранее, последовала волна покупок. Пока отскок довольно скромный. Тем не менее, сам его факт краткосрочно позитивен для доллара, но по-прежнему говорить о каком-то более существенном потенциале роста можно будет не ранее выхода вверх из месячного нисходящего канала, с подъемом выше 60,8. Пробой вышеназванных поддержек сместит цели к 58,6.

Главным образом, локальному ослаблению рубля способствует коррекция цен на нефть, которые по марке Brent теряют сейчас порядка 1%. Собственно, в случае ухода ниже $53 и будет смысл говорить о возможности более активного снижения российской валюты. Важные данные по рынку нефти ожидаются сегодня в отчете Baker Hughes. На следующей неделе выйдут отчеты ОПЕК, МЭА и пройдет встреча специального комитета нефтедобывающих стран в Вене (20-21 января).

Уже в ближайшие часы выйдут важные данные по экономике США, в частности розничным продажам, отчеты крупнейших американских банков. Доллар на глобальном рынке будет реагировать на данные события, рубль уже через призму цен на нефть, принятия риска.

На проходящем в эти дни Гайдаровском форуме руководство экономического блока правительства России сделало ряд заявлений о том, что, возможно, не придется тратить Резервный фонд в текущем году. Пока нефть в рублях остается на комфортных уровнях в районе 3200-3300 при заложенных в бюджет 2700 и, скорее, позволяет рублю неспешно укрепляться, а Минфину занимать при хорошем спросе.