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Главная / Аналитикам / Аналитика / Китайская валюта покажет ослабление в среднесрочной и долгосрочной перспективах - Julius Baer
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13 января 2017 года 14:47
Китайская валюта покажет ослабление в среднесрочной и долгосрочной перспективах - Julius Baer
Опубликованные в пятницу данные за декабрь по торговле Китая разочаровали, поскольку объем экспорта в долларах США сократился на 6,1% в годовом выражении, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Объемы импорта соответствуют ожидаемым 3,1% роста. Снижение объемов экспорта в большой мере вызвано эффектом высокой базы предыдущего года, и было смягчено ослаблением юаня (в китайских юанях объемы экспорта выросли на 0,6% в годовом выражении). При этом объемы экспорта в США выросли, в то время как экспорт в страны еврозоны и Японию упал. Рост импорта скорее объясняется ростом цен на сырьевые товары, чем ростом объемов, которые на самом деле немного сократились. "Что касается наступившего года, мы по-прежнему ожидаем сложные, хотя и немного улучшившиеся, условия, а также глобальное восстановление производственной активности, - прогнозирует эксперт. - Более того, объем кредитных ресурсов остается достаточным. Объемы новых заимствований за декабрь и общие объемы социального финансирования в Китае были гораздо выше, чем ожидалось, в основном благодаря увеличению размеров средне- и долгосрочных кредитов корпоративным заемщикам. Это вероятнее всего иллюстрирует государственную поддержку инфраструктурных и проектов общественного значения. Объемы ипотечного кредитования, с другой стороны, снизили темпы роста из-за недавно введенных ограничений на рынке недвижимости. Объемы облигационных займов сократились, поскольку Народный банк Китая ужесточил кредитно-денежную политику путем увеличения ставок". Поддержание стабильности имеет первоочередное значение для Китая в ближайшие месяцы. Эксперт Julius Baer ожидает, что рост объемов кредитования будет поддерживаться на нынешнем уровне для поддержки экономического роста, который может немного снизиться из-за замедления роста рынка недвижимости. Также следует ожидать медленного восстановления объемов торговли, по крайней мере, в ближайшие месяцы, учитывая риск введения торговых ограничений со стороны США, которое будет поддержано ослабленным китайским юанем. Также специалист Julius Baer ожидает стабильности пары USD/RMB в ближайшем будущем, но считает, что китайская валюта покажет ослабление в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
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