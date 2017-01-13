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13 января 2017 года 14:23
На горизонте нескольких недель курс доллара будет находиться преимущественно в диапазоне 58.5-60 руб./долл. - Бинбанк
В течение первой половины недели рубль, как и большинство валют стран с формирующимися рынками, ослаблялся по отношению к доллару: инвесторы ожидали, что на первой пресс-конференции в качестве президента Д. Трамп уделит внимание планам в области экономической политики, в частности, вопросу о бюджетном стимулировании, напоминает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Однако детали реформ не обсуждались, что привело к масштабной коррекции на финансовых рынках. После выступления Д. Трампа, не оправдавшего ожидания инвесторов, наблюдалось ослабление доллара. Дополнительным для рубля фактором поддержки стал рост котировок нефтяных фьючерсов, начавшийся после появления данных об увеличении загрузки производственных мощностей НПЗ в США и новостей из ряда стран о том, что сокращение добычи нефти происходит быстрее, чем планировалось. "В ближайшее время на курс рубля по-прежнему будут влиять цены на нефть и оценка инвесторами будущей динамики американской экономики, - отмечает эксперт банка. - С учетом мощной поддержки со стороны нефтяного рынка, создаваемой сообщениями о сокращении добычи нефти и мониторинге этого процесса, не следует ожидать существенного снижения цен на нефть. При этом их рост будет несколько сдерживать увеличение добычи нефти в США. Перспективы экономической динамики в США пока являются неопределенными, поэтому в течение нескольких ближайших недель мы вряд ли увидим серьезное ослабление или укрепление позиций доллара – более вероятным представляется незначительное снижение его курса. Одним из наиболее важных событий в этот период должна стать инаугурация президента США 20 января, которая может вызвать рост волатильности на валютном рынке. Также следует обратить внимание на заседание специального комитета ОПЕК по мониторингу добычи нефти 21-22 января". "С учетом достаточно позитивной ситуации на рынке нефти и низкой вероятности существенного укрепления доллара в ближайшее время можно ожидать, что курс рубля еще незначительно вырастет и может на некоторое время приблизиться к уровню 58.5 руб./долл. На горизонте нескольких недель курс доллара, вероятнее всего, большую часть времени будет находиться в диапазоне 58.5-60 руб./долл.", - прогнозирует специалист Бинбанка.
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