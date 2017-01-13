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13 января 2017 года 13:26
Укрепление доллара рекомендуем рассматривать как возможность для продаж доллар/рубля на более высоких уровнях - "Аналитика Онлайн"
"На торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 40 копеек, евро торгуется в районе отметки 63 рубля 15 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2220 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к отметке 56 долларов за баррель. Российский рубль против доллара продолжает торговаться в диапазоне от 59 до 60 рублей в условиях стабильности на нефтяном рынке. Если "черному золоту" удастся пробиться выше 57 доллар в за баррель, то курс доллара может опуститься и ниже 59 рублей. Однако пока наш базовый сценарий предполагает некоторую коррекцию на нефтяном рынке. Мы ее связываем с перекупленностью, которая сейчас там присутствует. Мы считаем, что "черное золото" может опуститься ниже 53 долларов за баррель. В этом случае торговля в валютной паре доллар/рубль может сместиться в диапазон от 60 до 62. Именно такой сценарий мы сейчас рассматриваем как базовый и укрепление курса доллара рекомендуем рассматривать как возможность для продаж доллар/рубля на более высоких уровнях. Рекомендуем присматриваться к продажам при прорывах выше отметки 61,40, в идеале, рекомендуем продавать в районе 61 рубля 90 копеек. Целями для фиксации прибыли по продажам будут выступать отметки 60,60 или 60,00", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.
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13 января 2017 года 18:00
Под конец торговой недели доллар остается под давлением, продолжая переваривать невнятную пресс-конференцию избранного американского президента Д. Трампа, комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отсутствие новой информации о будущей экономической политике новой... читать дальше
.13 января 2017 года 14:47
Опубликованные в пятницу данные за декабрь по торговле Китая разочаровали, поскольку объем экспорта в долларах США сократился на 6,1% в годовом выражении, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Объемы импорта соответствуют ожидаемым 3,1% роста. Снижение объемов экспорта в большой мере... читать дальше
.13 января 2017 года 13:55
Ожидания увеличения ставки ФРС дважды в течение года будут поддерживать тренд усиления доллара в основных валютных парах - TeleTrade
После повышения процентной ставки ФРС в декабре популярной игрой инвесторов стали прогнозы о том, сколько раз ещё в 2017 году она будет увеличена, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Ведь от этого зависят перспективы доллара, фондовых индексов, сырьевых цен, доходности облигаций. Сама ФРС в... читать дальше
.13 января 2017 года 13:10
"Бычий" сценарий основывается на растущем спросе со стороны Китая, Японии, Еврозоны и Индии, а также сокращении добычи странами ОПЕК. Согласно опубликованным накануне данным, объём промышленного производства в Еврозоне вырос в ноябре на 1,5%, что более чем в два раза выше, чем ожидалось. В Японии... читать дальше
.13 января 2017 года 11:58
В целом сочетание конъюнктурных факторов располагает к повышению активного фьючерса на Brent - Промсвязьбанк
"Котировки нефтяных фьючерсов продолжают получать поддержку от окрепших ожиданий, что ОПЕК сможет в целом следовать соглашению по заморозке добычи на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия будет сокращать февральские поставки нефти в ЮВА и готова вместе с Катаром сократить добычу даже больше,... читать дальше
.13 января 2017 года 09:30
Внимание участников нефтяного рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо растет в пятницу. читать дальше
.13 января 2017 года 09:12
В четверг котировки Brent продолжили свое победное "шествие на север", констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. За два дня баррель подорожал уже более чем на 5%, превысив отметку 56. И в этом заслуга отнюдь не только слабого доллара, силы которого заметно подорвал... читать дальше
.12 января 2017 года 16:58
"Сможет ли евро развить импульс роста в текущих условиях и прорваться за пределы барьера 1,07? Полагаем, что вплоть до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, продажи доллара будут преобладать. Однако дальнейшего существенного ослабления американской валюты вряд ли стоит ожидать. К... читать дальше
.12 января 2017 года 15:50
Курс евро/доллар продолжил повышение и превысил уровень 1,0660, максимальный с 14 декабря, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена достиг минимума с 8 декабря. Инвесторы вчера не услышали долгожданных высказываний относительно фискального стимулирования и торговой политики в отношении... читать дальше
.12 января 2017 года 14:23
После окончания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа американская валюта упала до минимума за последний месяц что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырьевые товары, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото выросли почти на 2%... читать дальше
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