Укрепление доллара рекомендуем рассматривать как возможность для продаж доллар/рубля на более высоких уровнях - "Аналитика Онлайн"

"На торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 40 копеек, евро торгуется в районе отметки 63 рубля 15 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2220 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к отметке 56 долларов за баррель. Российский рубль против доллара продолжает торговаться в диапазоне от 59 до 60 рублей в условиях стабильности на нефтяном рынке. Если "черному золоту" удастся пробиться выше 57 доллар в за баррель, то курс доллара может опуститься и ниже 59 рублей. Однако пока наш базовый сценарий предполагает некоторую коррекцию на нефтяном рынке. Мы ее связываем с перекупленностью, которая сейчас там присутствует. Мы считаем, что "черное золото" может опуститься ниже 53 долларов за баррель. В этом случае торговля в валютной паре доллар/рубль может сместиться в диапазон от 60 до 62. Именно такой сценарий мы сейчас рассматриваем как базовый и укрепление курса доллара рекомендуем рассматривать как возможность для продаж доллар/рубля на более высоких уровнях. Рекомендуем присматриваться к продажам при прорывах выше отметки 61,40, в идеале, рекомендуем продавать в районе 61 рубля 90 копеек. Целями для фиксации прибыли по продажам будут выступать отметки 60,60 или 60,00", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.