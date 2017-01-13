Рекомендуем и дальше ставить на ослабление Brent с целью закрепления ниже $53 за баррель - AMarkets

"Бычий" сценарий основывается на растущем спросе со стороны Китая, Японии, Еврозоны и Индии, а также сокращении добычи странами ОПЕК. Согласно опубликованным накануне данным, объём промышленного производства в Еврозоне вырос в ноябре на 1,5%, что более чем в два раза выше, чем ожидалось. В Японии объём промышленного производства вырос на 1,5% - максимальный рост за последние пять месяцев. Промышленная активность в Индии в ноябре прибавила 5,7%. Поддержу нефти вчера оказали и сообщения о том, что Саудовская Аравия сократила объём добычи больше, чем было обозначено в индивидуальных квотах. Министр нефти Саудовской Аравии отметил, что объём добычи снизился ниже 10 млн. баррелей в день впервые за два года. На противоположной чаше весов, как и ранее, остается риск невыполнения соглашения по ограничению производства нефти, особенно с учетом продолжающейся экспансии на рынке углеводородов таких регионов, как Нигерия, Ливия и США. Тем временем благодаря высоким ценам на нефть объем добычи нефти в США уже достиг 8,95 млн. баррелей в день – максимальный уровень с прошлого апреля. Производители в США увеличили число активных буровых примерно на 100 с конца третьего квартала и, судя по всему, данная тенденция сохранится и дальше. На этом фоне баланс интересов в любой момент может быть смещен в пользу продажи углеводородов, которые сейчас вполне вероятны, особенно в свете потерь, которые Brent и WTI несли в первые две сессии текущей недели. Рекомендую и дальше ставить на ослабление Brent с целью закрепления ниже $53 за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.