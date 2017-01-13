Позиции рубля могут оставаться сильными в ближайшие дни - Банк "Зенит"

"Рубль получает поддержку со стороны нефтяного рынка. Более того, спрос нерезидентов на высокодоходные рублевые активы вновь высок. "Венчает" набор позитивных факторов приближающийся налоговый период. Таким образом, несмотря на явную перекупленность рубля, его позиции могут оставаться сильными в ближайшие дни", - полагают специалисты Банка "Зенит".