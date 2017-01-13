Среднегодовой курс доллара может составить 64-67 рублей - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Когда доллар на первых валютных торгах в 2017 году несколько ослабил свои позиции по отношению к рублю, сразу же возник закономерный вопрос: это долгосрочная тенденция или же просто приятный новогодний бонус? Чего стоит ожидать от американской валюты в наступившем году? В первую очередь отметим, что сегодня экономика США растет самыми быстрыми темпами, начиная с 2014 года, благодаря чему доллар укрепляется по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран. По данным Министерства торговли США, в III квартале 2016 года ВВП страны вырос на 3,5% год к году. К тому же избирательный цикл в США завершился, и политические баталии больше не будут влиять на деловую жизнь. Еще одним фактором, влияющим на укрепление доллара, является политика Федеральной Резервной Системы США. Глава ФРС Джаннет Йеллен ранее заявляла о планах повысить в наступившем году учетную ставку трижды за год. В итоге укрепление американской национальной валюты приведет к тому, что на российском рынке повысится привлекательность инвестиций в долларовые финансовые активы, ослабляя позиции рубля, - отмечает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. - Избрание Дональда Трампа вносит дополнительную интригу. Ранее он сделал ряд заявлений, которые могут повлиять на динамику курса доллара – например, о том, что США должны стать более энергетически независимыми, или же о том, что, став президентом, он заменит систему здравоохранения Обамы на более дешевую и более эффективную. Однако все эти высказывания до сих пор следует рассматривать в контексте выборной риторики. Реальное влияние на экономику США (и, как следствие, на укрепление или ослабление доллара) будут иметь те решения, которые будут озвучены Трампом после инаугурации. В частности, интересно будет посмотреть на те изменения, которые предполагается сделать в фискальной сфере. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов фактор мировых цен на нефть. Принятое странами ОПЕК решение об ограничении ежедневного объема добычи нефти способно поднять цену до уровня не менее 60 долларов за баррель. Однако в этой ситуации опять оказывается рентабельной добыча сланцевой нефти. Также на стоимость нефти в сторону ее уменьшения могут повлиять проекты по развитию альтернативных источников энергии. Итоговый результат сформируется под воздействием всех этих факторов влияния. Учитывая всё вышесказанное, мы можем высказать предположение, что в отсутствие форс-мажорных обстоятельств среднегодовой курс доллара составит 64-67 рублей. В случае экстраординарного развития ситуации в экономике мы готовы повысить наш прогноз до уровня 72-74 рубля за доллар".