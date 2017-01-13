Доллар продолжит консолидацию в диапазоне 59,1–60,1 руб. - Exness

"Сегодня доллар продолжит консолидацию в диапазоне 59,1–60,1 руб. Новость о сокращении Саудовской Аравией добычи нефти до менее чем 10 млн барр. в сутки поддержала цены на нефть марки Brent, которые вышли к отметке $56 за баррель. Позитивные сигналы звучат и со стороны РФ. По словам Новака, в первую декаду января сокращение добычи нефти в РФ шло с опережением планов нефтяных компаний. Позитив на товарно-сырьевых площадках связан и со слабостью доллара на международном валютном рынке. Участники рынка надеялись на то, что в среду Дональд Трамп расскажет подробнее о планах фискального стимулирования американской экономики, которое бы усилило инфляционное давление в стране. Однако он об этом умолчал, что повлекло ослабление доллара. Дополнительное давление на него оказало отсутствие единства в стане представителей ФРС США. Вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о том, что ФРС повысит в этом году ставку один раз, а не два или три раза, как прогнозируют многие руководители ФРС. По его мнению, склонность ФРС к мягкой политики согласуется с глобальными тенденциями, быстрый разворот которых вряд ли возможен. Вероятно, условием, при котором ФРС повысит ставку в 2017 году один раз, станет резкое замедление темпов роста китайской экономики (например, до 6% годовых) с неизбежным ростом числа корпоративных дефолтов в ней. Во второй половине дня стоит обратить внимание на публикацию данных о розничных продажах и индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана. Статистику числа буровых установок в США от Baker Hughes пара доллар/рубль отыграет в понедельник", – комментирует ситуацию аналитик Exness Сергей Кочергин.