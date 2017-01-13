Рынок ОФЗ продолжает путь вниз по доходности - Росбанк

"Рынок ОФЗ продолжает путь вниз по доходности под давлением иностранных покупателей, "кривая" продолжает обновлять минимумы по доходности последних 2-3 лет. Наиболее сильно смотревшийся вчера "средний участок кривой" открыл сегодняшнюю сессию на уровнях 7,89% годовых (5-летние 26217), длинный участок – 7,98% (10-летние 26207). Справедливости ради заметим, что вчера сильную динамику продемонстрировал локальный долг большинства развивающихся стран – продолжает помогать нейтральный тон прошедшей в среду конференции Д. Трампа", - отмечают специалисты Росбанка.