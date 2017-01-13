Утром российский рынок акций может вновь попытаться выйти в "плюс" - "Открытие Брокер"

В начале дня российский рынок акций может вновь попытаться выйти в "плюс", но оснований для оптимизма явно недостаточно, чтобы переломить краткосрочную нисходящую тенденцию, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Отечественная валюта также может вернуть часть завоёванных позиций доллару, так как нефть пока отказывается двигаться выше, а риски валютных покупок ЦБ РФ возрастают