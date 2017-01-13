По индексу ММВБ сегодня есть шансы открыться выше и продвинуться в район 2225-2230 пунктов - Промсвязьбанк

"Учитывая довольно активные вчерашние распродажи по ряду "фишек", мы полагаем, что по индексу ММВБ сегодня есть шансы открыться выше и продвинуться в район 2225-2230 пунктов в течение дня во главе с акциями "Сбербанка" – данные по прибыли за декабрь вряд ли разочаруют", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.