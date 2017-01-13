ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг акций Соллерса до "держать" в связи с ростом котировок

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила рекомендацию для акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ИК, осталась без изменения и составляет 569 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Соллерса", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 627,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 628 рублей за штуку.