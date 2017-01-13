Доллар-рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 рублей - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Пара доллар-рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 рублей, полагает начальник управления торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.