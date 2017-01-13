Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2215 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $56 за баррель на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что страна сократила добычу нефти даже сильнее, чем предполагали условия сделки ОПЕК. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2215 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона он продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.