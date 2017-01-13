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13 января 2017 года 09:12
Сегодня у Brent, вероятно, будет возможность удержать завоеванные позиции - eToro
В четверг котировки Brent продолжили свое победное "шествие на север", констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. За два дня баррель подорожал уже более чем на 5%, превысив отметку 56. И в этом заслуга отнюдь не только слабого доллара, силы которого заметно подорвал Трамп. Несмотря на ощутимый прирост запасов углеводородов на прошлой неделе, который превысил 4 млн баррелей, Brent уверенно двигалась в северном направлении. Дело в том, что вместе с неблагоприятными показателями запасов и добычи были опубликованы впечатляющие данные по загруженности американских НПЗ, которые показали рекордные с 1989 года объемы. Но основное внимание трейдеров по-прежнему направлено на ОПЕК+. Здесь, по крайней мере, на словах, все выглядит как нельзя лучше. Саудовская Аравия заявила, что уже сократила производство сильнее, чем предполагалось. Причем саудиты выразили готовность к рассмотрению возможного продления сделки еще на шесть месяцев в случае необходимости. Тем временем министр нефти ОАЭ сообщил, что его страна и другие государстве Персидского залива урезали объемы добычи в соответствии с установленными квотами. Порадовал даже Ирак, который, как оказалось, договаривается с международными компаниями о снижении добычи, "Судя по настрою нефтепроизводителей, от сегодняшней неформальной встречи министров нефти ОПЕК стоит ждать позитива. После недавней просадки актива многие страны поторопились убедить рынки в том, что все идет по плану и договоренности соблюдаются. Чтобы поддержать цены, мы можем услышать заявления министров в подобном ключе. Так что сегодня у Brent, вероятно, будет возможность удержать завоеванные позиции. Однако нельзя исключать частичной фиксации прибыли перед уходом игроков на выходные и в ожидании свежих данных по буровым от Baker Hughes", - заключает специалист eToro.
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