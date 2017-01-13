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13 января 2017 года 09:06
Рубль может частично скорректироваться - InstaForex
"На данном этапе ситуация на нефтяном "фронте" выглядит благоприятно, подогревая интерес к рублю. Сегодня состоится неформальная встреча министров стран ОПЕК, и, судя по всему, мы снова услышим ряд обнадеживающих заявлений из уст производителей. Фактором риска для нашей валюты может стать потенциальное восстановление доллара, которое будет возможным, если США опубликуют сильные данные по розничным продажам. Кроме того, определенную роль способна сыграть возможная фиксация прибыли перед выходными, особенно учитывая перекупленность нашей валюты. Однако это давление частично нивелируется поддержкой со стороны сырьевого сегмента. В этом случае доллар завершит неделю под отметкой 61 руб., в районе 59,50 руб.", - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.
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13 января 2017 года 09:30
Внимание участников нефтяного рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо растет в пятницу. читать дальше
.13 января 2017 года 09:12
В четверг котировки Brent продолжили свое победное "шествие на север", констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. За два дня баррель подорожал уже более чем на 5%, превысив отметку 56. И в этом заслуга отнюдь не только слабого доллара, силы которого заметно подорвал... читать дальше
.12 января 2017 года 16:58
"Сможет ли евро развить импульс роста в текущих условиях и прорваться за пределы барьера 1,07? Полагаем, что вплоть до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, продажи доллара будут преобладать. Однако дальнейшего существенного ослабления американской валюты вряд ли стоит ожидать. К... читать дальше
.12 января 2017 года 15:50
Курс евро/доллар продолжил повышение и превысил уровень 1,0660, максимальный с 14 декабря, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена достиг минимума с 8 декабря. Инвесторы вчера не услышали долгожданных высказываний относительно фискального стимулирования и торговой политики в отношении... читать дальше
.12 января 2017 года 14:23
После окончания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа американская валюта упала до минимума за последний месяц что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырьевые товары, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото выросли почти на 2%... читать дальше
.12 января 2017 года 13:26
Накануне нефть и рубль пережили сильные события. Котировки марки Brent резко росли в течение дня с 53,6 до 55,6 долларов за баррель на фоне новых свидетельств о снижении поставок экспортёрами, указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. И даже резкий рост запасов в США на 4,1 млн барр. не остановил... читать дальше
.12 января 2017 года 11:28
"Фьючерс на нефть марки Brent вчера вернулся выше $55/барр. при поддержке слабеющего на фоне пресс-конференции Д. Трампа доллара, а также новостей о сокращении Саудовской Аравией февральских объемов поставки нефти в Индию и Юго-Восточную Азию. Данные Минэнерго США по запасам энергоносителей не... читать дальше
.12 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.12 января 2017 года 09:08
Нефть, наконец, привлекла покупателей на одномесячных минимумах, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Накануне Brent уверенно восстановилась над отметкой 55 долларов/баррель, с лихвой отыграв потери предыдущего дня. Крайне слабые данные Минэнерго США не помешали ралли... читать дальше
.11 января 2017 года 17:24
После резкого падения в последние месяцы 2016, золото вступило в новый год с боевым настроем. С 23 декабря, когда цена оттолкнулась от минимумов в районе 1128, металл подорожал на 5,5%, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Продолжит ли актив восхождение в наступившем... читать дальше
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