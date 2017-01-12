Индекс ММВБ не удержался в "плюсе" - ИК "ФИНАМ"

"Несмотря на продолжающийся рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась к отметке 56 долларов, российский фондовый рынок во второй половине торгов скорректировался. Негативным фактором стали динамика европейских площадок и настроения на американских рынках. Так, к нашему закрытию основные европейские индексы ушли на отрицательную территорию, их потери составили до 0,6%, а индексы Dow Jones и S&P500 за полчаса торгов потеряли порядка 0,6% и 0,7% соответственно. В рамках вечерней сессии мы ожидаем дальнейшего снижения на фондовых рынках в США и попыток нефти продолжить рост. Это нейтральный внешний фон для российских активов. В частности, фьючерс на индекс РТС, скорее всего, перейдет в консолидацию у текущих значений, при этом рубль продолжит укрепляться по отношению к основным мировым валютам", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.