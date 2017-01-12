Пока котировки нефти держатся в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель Brent, рубль будет стабилен - "Аналитика Онлайн"

"Именно с ценами на нефть связан позитив в российском рубле. Также поддержку российской валюте косвенно оказало вчерашнее выступление нового президента США Дональда Трампа, после которого американский доллар начал снижаться на международном рынке Форекс, а цены на сырье пошли вверх. Мы считаем, что пока котировки "черного золота" держатся в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель марки Brent, рубль будет стабилен и, скорее всего, будет держаться в диапазоне от 59 до 60 рублей за доллар. Однако мы ранее уже говорили о некоторой перекупленности, которая присутствует на нефтяном рынке. Если там начнется коррекция, и цены на "черное золото" опустятся ниже 53 долларов за баррель, торговля в валютной паре доллар/рубль может сместиться в диапазон от 60 до 62 рублей за одну единицу американской валюты. Именно такой сценарий мы сейчас рассматриваем как базовый и укрепление курса доллара рекомендуем рассматривать как возможность для продаж доллар/рубля на более высоких уровнях. Рекомендуем присматриваться к продажам при прорывах выше отметки 61,40, в идеале, рекомендуем продавать в районе 61 рубля 90 копеек. Целями для фиксации прибыли по продажам будут выступать отметки 60,60 или 60,00", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.