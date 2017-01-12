Citi пересмотрел оценку акций нефтегазового сектора РФ, рейтинги не изменились

Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки рекомендации для этих бумаг не изменились.

Аналитики Citi по-прежнему дают рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), а также для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN).

Кроме того, в обзоре отмечается, что, по мнению экспертов инвестбанка, самыми недооцененным в секторе остаются акции "Газпрома" и "Роснефти", которые по-прежнему включены в фокус-лист региона CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 3,28 (текущая цена - 2,60), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 63,10 (текущая цена - 56,64), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для GDR) - 155,50 (текущая цена - 127,00), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть - 8,96 (текущая цена - 6,62), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 4,44 (текущая цена - 3,80), рекомендация - покупать;

Прогнозная ценаСургутнефтегаз - 0,57 (текущая цена - 0,52), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз для "префов" - 0,79 (текущая цена - 0,54), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 8,96 (текущая цена - 7,12), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть для "префов" - 4,93 (текущая цена - 3,94), рекомендация - покупать.