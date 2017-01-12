Индекс ММВБ в ближайшие дни может приступить к полноценной коррекции с целью в районе 1920 пунктов - Альфа-Форекс

На российских рынках наблюдаются противоречивые настроения, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. Рублевый ММВБ за день потерял около 0,5%, приблизившись к психологической отметке 2200 пунктов, в то время как РТС подскочил более чем на 1,7% до 1175,38. Долларовый индекс устремился вверх, демонстрируя обратную корреляцию с долларом, чьи позиции на валютном рынке заметно пошатнулись после того, как избранный президент США разочаровал игроков.

Основной темой предстоящих дней станут итоги пресс-конференции Дональда Трампа, которая прошла вчера вечером. От г-на Трампа ожидали заявлений по конкретным шагам, которые будут предприняты в первые месяцы его пребывания в Белом доме. Однако все событие скорее напоминало телешоу, чем серьезное политическое мероприятие.

Трамп был весьма немногословен. Конкретики по тому, как именно будет стимулироваться экономика, так и не прозвучало. Теперь в разумы участников рынка начинают закрадываться опасения по поводу того, что масштабный оптимизм на фоне избрания г-на Трампа президентом мог быть излишним и преждевременным. По сути, весь рост был основан на предвыборных обещаниях республиканского кандидата. «Дорожной карты» конкретных действий до сих пор не было опубликовано, поэтому уровень неопределенности вновь высок. А если рынки что-то и не любят, то как раз неопределенность.

Доллар США первым ощутил это на себе. Валюта устремилась вниз против большинства конкурентов – в частности, пара евро/доллар взлетела от недавних минимумов в районе 1.0453 в район 1.0645, где и держится в данный момент. За счет ослабления доллара США подорожала и нефть – баррель Brent приступил к тестированию отметки 56 долларов.

Для российских игроков поводов для оптимизма сейчас также немного. Надежды на снятие санкций постепенно тают по мере того, как риторика Трампа и его администрации в адрес РФ становится все более жесткой. В частности, будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что действия России на Украине являются «агрессией», и что НАТО должно было вмешаться в происходящее. Сам же Трамп после встречи с ЦРУ уже допускает возможность участие России в кибератаках, а также более сдержанно высказывается в адрес возможного потепления отношений между державами.

Для российских рынков это может означать, что расти больше не на чем. Соответственно, индекс ММВБ в ближайшие дни может приступить к полноценной коррекции с первичной среднесрочной целью в районе 1920 пунктов.