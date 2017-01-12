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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Для подтверждения восходящего прорыва EUR/USD нужно закрыться над отметкой 1,0670 - eToro
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12 января 2017 года 16:58

Для подтверждения восходящего прорыва EUR/USD нужно закрыться над отметкой 1,0670 - eToro

"Сможет ли евро развить импульс роста в текущих условиях и прорваться за пределы барьера 1,07? Полагаем, что вплоть до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, продажи доллара будут преобладать. Однако дальнейшего существенного ослабления американской валюты вряд ли стоит ожидать. К тому же текущая фиксация прибыли носит в том числе и психологический характер. Для подтверждения восходящего прорыва EUR/USD нужно закрыться над отметкой 1,0670, которая ранее неоднократно препятствовала росту пары. Также стоит учитывать фактор риска в виде завтрашнего блока статистики по розничным продажам в США. Если выйдут сильные результаты, это станет подтверждением устойчивости экономики страны и поводом для возвращения долларовых "быков", - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Опубликовано: /eToro/
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