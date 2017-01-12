Индекс ММВБ пока испытывает дефицит идей для роста - "Открытие Брокер"

Укрепление рубля продолжит оказывать давление на индекс ММВБ, который пока испытывает дефицит идей для роста. К тому же, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, крепкий рубль негативно скажется на доходах экспортных компаний металлургии, нефти и газа. Поскольку слабый рубль был одним из методов стимулирования экономики, то в ближайшее время можно ожидать вербальных интервенций со стороны Минфина и ЦБ РФ.