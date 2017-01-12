На предстоящей неделе USD/RUB будет торговаться на уровне 58,50-60,50, EUR/RUB - 62,50-64,00 - Абсолют Банк

"Предстоящая неделя будет ознаменована сразу двумя важнейшими событиями: публикацией ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и инаугурацией избранного президента США. Для участников рынка церемония инаугурации важна, поскольку Дональд Трамп пообещал сразу после нее представить план экономического развития. Мы ожидаем, что на предстоящей неделе пара USD/RUB будет торговаться на уровне 58,50-60,50, пара EUR/RUB -62,50-64,00", - отмечает аналитик Абсолют Банка Егор Мусатов.