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12 января 2017 года 15:00
В этом году золото будет торговаться в коридоре 1100 – 1250 USD/Oz - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Первая неделя торгов на американских и европейских рынках стала для золота удачной, - указывает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - С 3 по 11 января стоимость драгоценного металла выросла на 3,38% — с 1148,65 USD/Oz до 1187,55 USD/Oz. При этом 11 января торги закончились на отметке 1191,10 USD/Oz, а уже сегодня, 12 января, золото торгуется по 1202,60 USD/Oz. Наиболее важное влияние на рост котировок оказала пресс-конференция Дональда Трампа, которая состоялась накануне. Встреча нового президента США с журналистами оказалась очень эмоциональной, но большинство экономических вопросов остались без ответа. Поэтому инвесторы снова выбрали выжидательную позицию и ушли в защитные активы. До инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, и его первых действий в области экономической политики, прогнозировать стоимость золота очень сложно. В этот период рынок будет волатилен, поскольку на стоимость металла будет также давить политика американского федрезерва. По прогнозам экспертов, в течение 2017 году ставка ФРС может трижды повыситься — и это будет своеобразным ответом на проведение новых реформ Трампа, которые неминуемо приведут к повышению инфляции в стране. Также не стоит забывать о таком важном факторе, как нефть. В случае снижения стоимости на энергоресурс, доллар будет укрепляться относительно мировых валют, что приведет к снижению цены на золото. Однако пока прогноз по рынку нефти остается стабильным 55 – 60 долл./баррель. В целом, можно предположить, что в этом году золото будет торговаться в коридоре 1100 – 1250 USD/Oz".
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